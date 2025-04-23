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الأهلي: "أكرم توفيق وقع لأحد الأندية ونتعامل معه بكل احترافية واحترام"

12:49 ص الأربعاء 23 أبريل 2025
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  • عرض 6 صورة
    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق مع الخطيب في جنوب أفريقيا
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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كتبت-هند عواد:

علق محمد ثابت المتحدث عن قطاع الكرة في النادي الأهلي، عن لقطة أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال ثابت في تصريحات عبر قناة النادي: "أكرم توفيق وقع مع أحد الأندية منذ فترة وحتى الآن موجود مع الأهلي ونستفيد منه ونتعامل معه بكل احترافية واحترام".

واختتم: "شاهدنا صورته مع محمود الخطيب رئيس النادي في جنوب إفريقيا وهذا الأمر في الأهلي يدرس وفي هذه الأوقات نتعامل كمنظومة وليس كأفراد".

وينتهي عقد أكرم توفيق مع الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، وأنهى اللاعب اتفاقه مع الشمال القطري، منذ دخوله في الفترة القانونية.

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أكرم توفيق الأهلي
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