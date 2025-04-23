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ماذا قدم عمر مرموش ومصطفى محمد ضد أستون فيلا وباريس سان جيرمان؟

09:00 ص الأربعاء 23 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش وبيب جوارديولا
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت
  • عرض 12 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت
  • عرض 12 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت
  • عرض 12 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت
  • عرض 12 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت
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كتبت-هند عواد:

خاض المحترفان المصريان عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، مباراتين في الدوريين الإنجليزي والفرنسي على التوالي.

وفاز مانشستر سيتي على أستون فيلا بنتيجة 2-1، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، فيما تعادل نانت مع باريس سان جيرمان بنتيجة 1-1، في لقاء مؤجل من الجولة 29 بالدوري الفرنسي.

ماذا قدم عمر مرموش ضد أستون فيلا؟

لعب عمر مرموش 90 دقيقة كاملة من مباراة مانشستر وأستون فيلا، ولم يحرز أو يصنع أي أهداف، وجاءت أرقامه في المباراة كالآتي:

حصل على تقييم 6.8/10

لمس الكرة 33 مرة

تمريرات صحيحة 9/13 (69%)

التسديد على المرمى 0

التسديد خارج المرمى 2

المراوغات الصحيحة 2/4

الفوز بالالتحامات الأرضية 2/8

الفوز بالالتحامات الهوائية 2/3

3 أخطاء

1 تسلل

ماذا قدم مصطفى محمد ضد باريس سان جيرمان؟

حل مصطفى محمد بديلا في الدقيقة 73 في مباراة نانت وباريس سان جيرمان، وحصل على تقييم 6.6/10، وجاءت أرقامه في المباراة كالآتي:

لعب 17 دقيقة

0 أهداف

0 صناعة أهداف

لمس الكرة 13 مرة

تمريرات صحيحة 4/6 (67%)

التسديد على المرمى 0

التسديد خارج المرمى 0

الفوز بالالتحامات الأرضية 1/3

الفوز بالالتحامات الهوائية 2/3

0 أخطاء

تسبب في خطأ للمنافس

1 تسلل

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عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي عمر مرموش ضد أستون فيلا مصطفى محمد ضد باريس سان
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