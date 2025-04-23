تواجد صلاح ومرموش.. هدافو الدوريات الـ5 الكبرى بعد اقتراب نهاية الموسم

كتب - محمد القرش:

اقتربت منافسات موسم 2024/25 للدوريات الـ5 الكبرى من الانتهاء (الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي).

وشهدت جداول ترتيب هدافي الدوريات الأفضل في العالم منافسة مشتعله ومثيرة، ورغم رحيل عمر مرموش عن الدوري الألماني إلا إنه مازال في قائمة أكثر 5 لاعبين تسجيلا للأهداف.

هدافو الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 27 هدفا

2. إيرلينج هالاند (ماشنسر سيتي) - 21 هدفا

3. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 21 هدفا

4. كريس وود (نوتنجهام فورست) - 19 هدفا

5. مبيومو (برينتفورد) - 18 هدفا

هدافو الدوري الإسباني

1. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 25 هدفا

2. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 22 هدفا

3. انتي بوديمير (أوساسونا) - 18 هدفا

4. رافينيا (برشلونة) - 15 هدفا

5. سانسيت (أتلتيك بلباو) - 15 هدفا

هدافو الدوري الإيطالي

1. ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 23 هدفا

2. مويس كين (فيورنتينا) - 17 هدفا

3. ماركوس تورام (إنتر ميلان) - 14 هدفا

4. لوكمان (أتالانتا) - 13 هدفا

5. لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) - 12 هدفا

هدافو الدوري الألماني

1. هاري كين (بايرن ميونخ) - 24 هدفا

2. باتريك تشيك (بايرن ليفركوزن) - 18 هدفا

3. سيرو جيراسي (دورتموند) - 16 هدفا

4. عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت) - 15 هدفا "رحل إلى مانشستر سيتي"

5. تيم كلينيسيت (مونشنجلادباخ) 15 هدفا

هدافو الدوري الفرنسي

1. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) - 21 هدفا

2. ماسون جرينوود (مارسيليا) - 18 هدفا

3. جوناثان ديفيد (ليل) - 16 هدفا

4. أرنود كاليمويندو (رين) - 14 هدفا

5. برادلي باركولا - 13 هدفا