"بعد بداية سلبية مع الأهلي".. كهربا يزين موسمه بأرقام مميزة في ليبيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يعيش محمود عبدالمنعم "كهربا" المحترف المصري بصفوف الاتحاد الليبي أفضل فتراته بالموسم الرياضي الحالي 2024/25 بعد بداية سلبية له كانت بقميص الأهلي.

كهربا كان قد انضم لصفوف الاتحاد الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة قبل أن يتم شراء عقده بصورة نهائية بعد فترة قصيرة من التعاقد.

صاحب الـ 31 عاماً كان قد شارك بقميص الأهلي خلال الموسم الجاري بـ 9 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً.

كهربا لم يشارك كثيرًا مع الأهلي كما تعرض لغرامات مالية قوية على هامش تواجده مع بعثة الفريق بالإمارات لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

لذا لم يكن هناك تفاؤلاً بموسم كهربا الحالي مع الأهلي أو حتى بعد رحيله لصفوف الاتحاد ولكن يبدو أنه قد وجد ضالته وأصبح محبوب الجماهير الليبية وأحد أبرز نجوم الفريق.

ليس هذا وحسب بل نجح كهربا في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين لزملائه خلال 7 مباريات خاضها بالنسخة الجارية من الدوري الليبية خلال 512 دقيقة لعب.

وهو المعدل الذي لم يحققه مع الأهلي خلال الموسم الحالي بعدما شارك بقميصه بـ 4 مباريات في بطولة الدوري المصري لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف، كما شارك بـ5 مباريات بدوري أبطال أفريقيا سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا خلال 125 دقيقة لعب لينتظر الجميع ماذا سيفعل كهربا مع فريقه الليبي مع بداية الموسم الجديد وخوضه فترة الإعداد وزيادة الانسجام بينه وزملائه.