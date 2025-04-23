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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي

12:00 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

خطف مانشستر سيتي فوزا قاتلا من نظيره أستون فيلا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع السيتي رصيده إلى 61 نقطة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وبفارق نقطة عن نوتنجهام فورست صاحب المركز الرابع والذي يتبقى له مباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1. ليفربول - 79 نقطة

2. أرسنال - 66 نقطة

3. مانشستر سيتي - 61 نقطة

4. نوتنجهام فورست - 60 نقطة

5. نيوكاسل يونايتد - 59 نقطة

6. تشيلسي - 57 نقطة

7. أستون فيلا - 57 نقطة

8. بورنموث - 49 نقطة

9. فولهام - 48 نقطة

10. برايتون - 48 نقطة

11. برينتفورد - 46 نقطة

12. كريستال بالاس - 48 نقطة

13. إيفرتون - 38 نقطة

14. مانشستر يونايتد - 38 نقطة

15. ولفرهامبتون - 38 نقطة

16. توتنهام - 37 نقطة

17. وست هام يونايتد - 36 نقطة

18. إبسويتش تاون - 21 نقطة

19. ليستر سيتي - 18 نقطة

20. ساوثهامبتون - 11 نقطة

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