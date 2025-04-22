شاهد سبب إلغاء هدف عمر مرموش في مرمى أستون فيلا (صور)

كتب - محمد القرش:

ألغى حكم مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا التي أقيمت اليوم الثلاثاء، هدف عمر مرموش في مرمى إيميليانو مارتينيز بالدقيقة 80.

وتبين أن عمر مرموش كان متسللا أثناء تمريرة إلكاي جوندوجان، حيث أعلن حكم الراية عن حالة التسلل فور تسديد المصري للكرة على يمين الحارس الأرجنتيني.

وأقيمت المباراة ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 2-1.

وافتتح برناردو سيلفا التهديف لمانشستر سيتي في الدقيقة السابعة من زمن شوط المباراة الأول، وسجل ماركوس راشفورد هدف تعادل أستون فيلا من علامة الجزاء في الدقيقة 18، وأضاف ماتيوس نونيز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 90+4.

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