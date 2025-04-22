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بقيادة حجازي.. نيوم يصعد إلى دوري روشن لأول مرة في التاريخ

09:39 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

أحمد حجازي

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كتب - محمد القرش:

صعد فريق نيوم إلى الدوري السعودي الممتاز "روشن" لأول مرة في التاريخ، بعد الفوز على فريق العربية بثلاثية دون مقابل في الجولة 30 من دوري يلو.

وصعد فريق نيوم لدوري روشن بقيادة أحمد حجازي قبل 4 جولات من انتهاء منافسات دوري يلو.

ويحتل نيوم صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، ثم حل النجمة وصيفا برصيد 59 نقطة، وجاء فريق العدالة في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

نادي نيوم

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أحمد حجازي نيوم الدوري السعودي دوري يلو دوري روشن
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