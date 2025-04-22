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مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

08:33 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

عمر مرموش

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أعلن الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي بقيادة الإسباني، بيب جوارديولا، التشكيل الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الممتاز.

وشهد التشكيل قيادة المصري، عمر مرموش، لخط هجوم السيتي بجانب

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ماثيوس نونيز - روبن دياز - جفارديول - نيكو أوريلي.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين.

خط الهجوم: عمر مرموش - برناردو سيلفا - جيمس مكاتي.

تشكيل أستون فيلا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش - إزري كونسا - باو توريس - لوكاس دين.

خط الوسط: أمادو أونانا - بوبكار كمارا - يوري تيليمانس.

خط الهجوم: جاكوب رامسي - مورجان روجرز- ماركوس راشفورد.

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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