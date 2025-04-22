أمين الكأس يتحدث لمصراوي عن حظوظ نهضة بركان في التتويج بالكونفدرالية

كتبت-هند عواد:

تحدث المغربي أمين الكأس لاعب نهضة بركان المغربي، عن حظوظ الفريق في التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما وضع قدما في النهائي.

وفاز نهضة بركان المغربي على قسنطينة الجزائري، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما بذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، يوم الأحد 27 أبريل.

وقال أمين الكأس في تصريحات خاصة لمصراوي: " صحيح أن نهضة بركان حسم مباراة الذهاب 4-0، لكن مباراة الإياب بالتأكيد ستكون مهمة لحسم التأهل إلى النهائي".

وأضاف: "سيمبا أم ستيلنبوش في النهائي؟ الفريقان قويان، كما أنهما قدما أداءً كبير وقوي في الأدوار السابقة والمجموعات، لكن فريق نهضة بركان قدم أداءً جيداً وسيتجاوز أي الفريقين في النهائي".

جدير بالذكر أن أيمن الكأس لعب ضمن صفوف نهضة بركان خلال الفترة من 2013 حتى 2021، عندما أعلن اعتزاله، وكان ضمن صفوف الفريق الذي خسر نهائي الكونفدرالية من الزمالك عام 2019.

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