"ساعده مشجع أهلاوي ورفض حضور القمة".. القصة الكاملة لأزمة ماركو ماركيس والزمالك

كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات الماضية، أزمة جديدة داخل جدران القلعة البيضاء، خاصة بالكرواتي ماركو ماركيس مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك.

مساعدة مشجع "أهلاوي"

نشر ماركو ماركيس صورته رفقة أحد المشجعين، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب: "أشكر هذا الرجل على مساعدته لي ولعائلتي على الوصول بسلام لكرواتيا رغم كونه مشجعًا للأهلي، عندما أتأكد من أن عائلتي بأمان سأكشف كل شيء عن الزمالك".

رد الزمالك على ماركو

رد الزمالك في بيان رسمي على منشور الكرواتي، وقال شريف صفوت المنسق العام لشؤون المدربين واللاعبين الأجانب: "ماركو ماركيس وقع على المخالصة المالية، بعد إنهاء عقده مع الزمالك بشكل ودي، النادي قام بتجهيز تذاكر الطيران للمدرب ذهابًا وإيابًا بتاريخ 30 مايو، وهو موعد نهاية التعاقد، لكن المدرب فاجأ الجميع بطلب فسخ العقد مبكراً بسبب ظروف أسرية".

وأضاف:"ماركيس طلب تعديل موعد رحيله عن مصر قبل نهاية عقده، وهو ما كان سيكلف خزينة النادي نحو 70 ألف جنيه، وهو ما رفضه النادي، مطالباً المدرب بتحمل تكلفة التعديل على نفقته الخاصة، الأمر الذي قوبل بالرفض".

رفض حضور مباراة الزمالك

أشار شريف صفوت إلى أن الكرواتي رفض حضور مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة في نهائي كأس مصر، رغم وجوده في مصر، وهو ما تم رفعه إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وخسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك من الأهلي بنتيجة 21-18، في نهائي كأس مصر 2024-2025.

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مدرب حراس فريق اليد: حين تكون عائلتي بأمان سأكشف كل شيء عن الزمالك



