الحالات التحكيمية التي تسببت في التحقيق مع طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وأورلاندو

كتبت-هند عواد:

خضع طاقم تحكيم مباراة بايرتس الجنوب أفريقي وبيراميدز، بقيادة البوروندي باسيفيك ندابيها وينمانا، للتحقيق من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة.

الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة بيراميدز وأورلاندو

شهدت مباراة بيراميدز وأورلاندو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، جدلا تحكيميا، بإلغاء هدفا لفيستون ماييلي لاعب بيراميدز، في نهاية الشوط الأول بداعي التسلل، وظهر في مقطع الفيديو، أن الكرة عائدة من مدافع أورلاندو.

وتدخل حكم تقنية الفيديو "فار"، لإلغاء هدف ماييلي، لهذا اعترض كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز على القرار.

وشهدت المباراة إلغاء هدف آخر لصالح بيراميدز، في الدقيقة 87، وذلك لصالح صديق إيجولا بصناعة وليد الكرتي، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي لمسة اليد.

واستمر الجدل التحكيمي لما بعد اللقاء، بانتشار أنباء تشير إلى أن الحكم أشهر بطاقات صفراء للاعبي بيراميدز، إلا أنه تقرير اللقاء تضمن بطاقتين صفراويتين، إحداهما للمدرب كرونسلاف يورتشيتش للاعتراض المبالغ فيه والأخرى للمدافع محمود مرعي لارتكابه مخالفة أثناء المباراة.

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