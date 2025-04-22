الأهلي يتفوق وبيراميدز يتقدم علي الزمالك في تصنيف أندية العالم.. تفاصيل

كتب- محمد عبدالهادي:

فرض النادي الأهلي سيطرته علي الكرة الأفريقية، بعدما تصدّر قائمة أفضل الأندية في القارتين، وفقًا للتصنيف العالمي الصادر عن موقع «Football Database» المتخصص في تقييم الأندية حول العالم.

الأهلي يتفوق ويحتل المركز الـ53 عالميًا

حلّ الأهلي في المرتبة الـ53 عالميًا برصيد 1710 نقاط، متصدرًا بذلك ترتيب الأندية الأفريقية والعربية.

وجاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المركز الثاني قاريًا والـ90 عالميًا برصيد 1650 نقطة، يليه الترجي الرياضي التونسي ثالثًا في أفريقيا والـ107 عالميًا بـ1630 نقطة.

بيراميدز يتقدم والزمالك يتراجع

احتل بيراميدز المركز الرابع أفريقيًا والـ127 عالميًا برصيد 1607 نقاط، بينما جاء الجيش الملكي المغربي خامسًا على المستوى القاري، والـ166 عالميًا بـ1572 نقطة.

أما الزمالك، فحلّ في المرتبة الثامنة أفريقيًا، والثالثة مصريًا، بعد احتلاله المركز الـ230 عالميًا برصيد 1538 نقطة، خلف فريقي بترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.