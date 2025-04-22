ضغط عربي.. هل يعود يورجن كلوب إلى التدريب؟

كتبت-هند عواد:

أصبح الألماني يورجن كلوب مدير كرة القدم في مجموعة ريد بول ومدرب ليفربول السابق، مرشحا لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني.

رحيل كارلو أنشيلوتي عن ريال مدريد

مع توديع ريال مدريد لدوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي، بالهزيمة من أرسنال ذهابا وإيابا، أصبح كارلو أنشيلوتي أقرب من أي وقت مضى للرحيل عن الفريق.

بديل كارلو أنشيلوتي

ذكرت إذاعة "راديو ماركا" الإسبانية، إن الخيار الأول لتولي تدريب ريال مدريد خلفا لأنشيلوني، هو تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن، إلا أن هناك ضغوطا لتولي يورجن كلوب.

وأضافت، أن هذه الضغوط يقودها المغربي أنس لغراري المستشار المقرب من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، إضافة إلى خوسيه أنخيل سانشيز المدير التنفيذي للنادي.

وكشف التقرير ذاته، أن المغربي معجبا بشخصية يورجن كلوب واقترح اسمع على بيريز منذ عدة أشهر.

هل يعود يورجن كلوب للتدريب؟

من جانبه، قال مارك كوسيكي وكيل يورجن كلوب، في تصريحات سابقة: "ندرك وجود اهتمام من أندية أوروبية كبرى وبعض المنتخبات، لكن كلوب لا يخطط للعودة إلى التدريب الموسم المقبل، سواء مع ريال مدريد أو مع منتخب البرازيل".

وأضاف: "يورجن سعيد بدوره الحالي مع ريد بول، ويرتبط بعقد مستمر، ولا يوجد أي جديد يمكن الكشف عنه حاليا".

جدير بالذكر أن يورجن كلوب رحل عن ليفربول، في بداية الموسم الحالي، بعدما قاد الريدز في 489 مباراة منذ أكتوبر 2015.

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