تحرك من كاف تجاه طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وأورلاندو

كتب-مصراوي:

كشف مصدر مطلع في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خضوع طاقم تحكيم مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وبيراميدز، بقيادة البوروندي باسيفيك ندابيها وينمانا، إلى التحقيق، بسبب أحداث اللقاء الذي أقيم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر لمصراوي، إن طاقم التحكيم خضع للتحقيق، بسبب الأخطاء التي وصفها بـ"الجسيمة"، والتي تم ارتكابها في المباراة، وهذه الأخطاء هي فوضى في الإنذارات بالملعب وإلغاء هدفين لصالح بيراميدز في شباك بداعي التسلل ولمسة يد، أحدهما صحيح وفقا لقانون اللعبة، والآخر يترك لتقدير الحكم، ولكن الحكم وطاقم الفار تدخلا بشكل خاطئ.

وأضاف المصدر: "خضع الحكام لما شوهد من تدخل الحكم الرابع وإشهار بطاقات في وجه لاعبي بيراميدز خلال الاحتجاج على عدم احتساب الهدف الثاني، وأكد طاقم الحكام أنه لم يشهر إلا بطاقتين صفراويتين لفريق بيراميدز، إحداهما للمدرب كرونسلاف يورتشيتش للاعتراض المبالغ فيه والأخرى للمدافع محمود مرعي لارتكابه مخالفة أثناء المباراة".

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