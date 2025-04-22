4 لاعبين في صفوف برشلونة مهددين بالغياب عن كلاسيكو ريال مدريد

كتب- محمد عبدالهادي:

يواجه نادي برشلونة أزمة محتملة بفقدان أربعة من لاعبيه الأساسيين قبل المواجهات الحاسمة ضد غريمه ريال مدريد، وذلك ضمن ما تبقى من منافسات الموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن يصطدم برشلونة بريال مدريد مرتين، الأولى في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت 26 أبريل، والثانية في الدوري الإسباني يوم الأحد 11 مايو المقبل.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا مساء اليوم الثلاثاء 22 أبريل، ضمن منافسات الجولة 33 من الليجا، وسط ترقب جماهيري كبير لتأثير نتيجة اللقاء على صراع الصدارة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أربعة لاعبين من برشلونة معرضون لخطر الإيقاف في حال حصولهم على بطاقة صفراء أمام مايوركا، وهم رافينيا، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، وجافي.

وفي حال لم يحصلوا على إنذار في لقاء اليوم وتلقوه أمام بلد الوليد يوم 3 مايو المقبل ضمن الجولة 34، فسيغيبون عن كلاسيكو الليجا المنتظر أمام ريال مدريد.

في المقابل، لا يواجه أي لاعب من ريال مدريد خطر الإيقاف قبل المواجهة المرتقبة مع برشلونة في الدوري.

وعلى صعيد الترتيب، يتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني حالياً برصيد 73 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ69 نقطة، ما يزيد من أهمية كل مباراة قادمة في صراع اللقب.