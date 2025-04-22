مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
19:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:30

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

4 لاعبين في صفوف برشلونة مهددين بالغياب عن كلاسيكو ريال مدريد

05:14 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    برشلونة
  • عرض 8 صورة
    برشلونة
  • عرض 8 صورة
    برشلونة
  • عرض 8 صورة
    برشلونة
  • عرض 8 صورة
    برشلونة
  • عرض 8 صورة
    برشلونة
  • عرض 8 صورة
    برشلونة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يواجه نادي برشلونة أزمة محتملة بفقدان أربعة من لاعبيه الأساسيين قبل المواجهات الحاسمة ضد غريمه ريال مدريد، وذلك ضمن ما تبقى من منافسات الموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن يصطدم برشلونة بريال مدريد مرتين، الأولى في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت 26 أبريل، والثانية في الدوري الإسباني يوم الأحد 11 مايو المقبل.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا مساء اليوم الثلاثاء 22 أبريل، ضمن منافسات الجولة 33 من الليجا، وسط ترقب جماهيري كبير لتأثير نتيجة اللقاء على صراع الصدارة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أربعة لاعبين من برشلونة معرضون لخطر الإيقاف في حال حصولهم على بطاقة صفراء أمام مايوركا، وهم رافينيا، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، وجافي.

وفي حال لم يحصلوا على إنذار في لقاء اليوم وتلقوه أمام بلد الوليد يوم 3 مايو المقبل ضمن الجولة 34، فسيغيبون عن كلاسيكو الليجا المنتظر أمام ريال مدريد.

في المقابل، لا يواجه أي لاعب من ريال مدريد خطر الإيقاف قبل المواجهة المرتقبة مع برشلونة في الدوري.

وعلى صعيد الترتيب، يتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني حالياً برصيد 73 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ69 نقطة، ما يزيد من أهمية كل مباراة قادمة في صراع اللقب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة ريال مدريد كلاسيكو ريال مدريد مباراة برشلونة وريال مدريد موعد مباراة برشلونة وريال مدريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان