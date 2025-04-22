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"أتمني البقاء".. أول تعليق من أنشيلوتي على رحيله عن ريال مدريد

03:06 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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  • عرض 5 صورة
    كارلو أنشيلوتي
  • عرض 5 صورة
    كارلو أنشيلوتي
  • عرض 5 صورة
    كارلو أنشيلوتي
  • عرض 5 صورة
    كارلو أنشيلوتي
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن كيليان مبابي وفيرلان ميندي لن يشاركا أمام خيتافي غدًا الأربعاء في الجولة 32 من الدوري الإسباني، بسبب عدم الجاهزية، على أن يكونا جاهزين لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة السبت المقبل.

وأكد أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم بخصوص اللقاء علي أن خيتافي فريق منظم ويمتاز بكرة قدم مكثفة، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون صعبة، خصوصًا مع اقتراب نهاية الموسم وأهمية كل نقطة.

وأضاف مدرب الريال:" التشكيل سيُحدد بناءً على أداء اللاعبين في مباراة الأحد الماضي، مع وجود بعض الإرهاق الطبيعي لدى البعض.

وحول مستقبله مع الريال، قال أنشيلوتي: "أحب التواجد هنا، وأتمنى الاستمرار لأطول فترة ممكنة، وإن انتهى الأمر يومًا ما، سأكون ممتنًا للنادي".

كما أوضح أن إدارة الريال لا تناقش التعاقدات خلال الموسم، بل تؤجلها حتى نهايته.

جدير بالذكر ان فريق ريال مدريد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع نهائي، وذلك بعد الخسارة من ارسنال بنتيجة 5/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويعد لقاء الريال وخيتافي، هو البروفة الأخيرة للميرنجي قبلا الكلاسيكو المنتظر مع غريمه برشلونة يوم السبت المقبل.

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كارلو أنشيلوتي كيليان مبابي وفيرلان ميندي
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