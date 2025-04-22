تأجيل مباريات السبت في الدوري الإيطالي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي، نيلو موسوميتشي، تأجيل مباريات يوم السبت المقبل من الجولة 34 من الدوري الممتاز في بلاده.

وقال موسوميتشي، لوكالة الأنباء الإيطالية اليوم الثلاثاء:"مباريات الدوري الإيطالي التي ستقام السبت المقبل ستؤجل إلى الأحد لإقامة جنازة بابا الفاتيكان".

وكان المقرر أن تقام ثلاث مباريات يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 34؛ إذ كان سيستضيف فريق أتالانتا نظيره ليتشي ويحل جنوى ضيفًا على كومو ويستضيف فريق إنتر نظيره روما.

الحكومة الإيطالية، كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الحداد الوطني لمدة خمسة أيام على وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول.

وسيتم تنكيس الأعلام أمام المباني العامة خلال فترة الحداد الوطني، كما سيتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة في العاصمة الإيطالية روما ، قبل البدء في مراسم الجنازة والدفن يوم السبت المقبل.

يذكر أن رابطة المحترفين الإيطالية تأجيل مباريات الجولة 33 التي كان مقررا لها يوم أمس الاثنين، بعد وفاة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وكان من المقرر أن تقام 4 مباريات في الجولة 33 من الدوري الإيطالي الممتاز يوم أمس كالتالي:

تورينو ضد أودينيزي - 12.30 ظهرا

كالياري ضد فيورنتينا - 3 عصرا

جنوى ضد لاتسيو - 6 مساء

بارما ضد يوفنتوس - 8.45 مساء

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