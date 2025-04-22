فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا.. غياب نجم الفريق

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن القائمة الرسمية للفريق استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا، في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، وذلك بعد إصابته بالفخذ التي تعرض لها مؤخرا.

وكان المهاجم البولندي قد تعرض لإصابة خلال مواجهة سيلتا فيجو الماضية، مما اضطر الجهاز الفني لاستبداله أثناء المباراة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا، فويتشيك تشيزني، دييجو كوتشين.

خط الدفاع: باو كوبارسي، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، أندرياس كريستنسن، جول كوندي، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن.

خط الوسط: جافي، بيدري، بابلو توري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، باو فيكتور.

خط الهجوم: فيران توريس، أنسو فاتي، رافينيا، لامين يامال، داني أولمو.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا برصيد 73 نقطة، فيما يحتل ريال مايوركا المركز السابع بـ44 نقطة.