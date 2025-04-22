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سبب غياب رونالدو عن مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي

12:30 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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    كريستيانو رونالدو لاعب النصر
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن سبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي التي ستجمعه بنظيره ضمك.

ويحل فريق النصر عند 06:05 مساء اليوم الثلاثاء ضيفًا على نظيره ضمك ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية عبر تقرير لها إلى أن المدير الفني لفريق النصر ستيفانو بيولي قرر إراحة رونالدو تجنبًا للإرهاق في ظل تقارب مواعيد المباريات.

ويحتل فريق النصر قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف ونقطتين عن الأهلي صاحب المركز الرابع.

وشارك رونالدو صاحب الـ 40 عاماً بقميص النر في الموسم الحالي بـ 36 مباراة سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 4.

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كريستيانو رونالدو النصر وضمك الدوري السعودي موعد مباراة النصر المقبلة
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