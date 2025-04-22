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مصطفي محمد يقود نانت لمواجهة باريس سان جيرمان.. الموعد والقناة الناقلة

11:10 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025
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  • عرض 8 صورة
    مصطفي محمد يقود نانت لمواجهة باريس سان جيرمان (4)
  • عرض 8 صورة
    مصطفي محمد يقود نانت لمواجهة باريس سان جيرمان (5)
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    مصطفي محمد يقود نانت لمواجهة باريس سان جيرمان (6)
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    مصطفي محمد يقود نانت لمواجهة باريس سان جيرمان (7)
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    مصطفي محمد يقود نانت لمواجهة باريس سان جيرمان (3)
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    مصطفي محمد يقود نانت لمواجهة باريس سان جيرمان (2)
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    مصطفي محمد يقود نانت لمواجهة باريس سان جيرمان (8)
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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري مصطفي محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، لخوض مهمه صعبة مساء اليوم الثلاثاء، عندما يقود فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة ال29 من الدوري الفرنسي.

وكان الفريق الباريسي قد نجح في حسم لقب الدوري الفرنسي منذ أيام، بينما يبحث مصطفي محمد ورفاقه عن الهروب من شبح الهبوط.

موعد مباراة نانت وباريس سان جيرمان

من المقرر ان تقام مباراة نانت وباريس، في تمام الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 4 HD.

وسبق وتقابل الفريقان في 47 لقاء بملعب نانت، حقق كل منهما 17 فوزا، بينما حضر التعادل في 12 مواجهة.

جدير بالذكر أن فريق نانت يحتل المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 9 أخرى في مقابل الخسارة 13 لقاء.

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مصطفي محمد باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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