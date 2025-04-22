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"دوري إنجليزي وسعودي".. نتائج مباريات اليوم الإثنين

02:00 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025

الهلال يفوز على الخليج بثلاثية في الدوري السعودي (

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كتب - محمد الميموني:

أقيمت عدد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية يوم أمس الإثنين 21 أبريل، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وفاز الاتحاد على نظيره الاتفاق في الدوري السعودي بنتيجة 3 - 2 بينما تعادل الهلال مع نظيره الشباب بنتيجة 2 - 2 .

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست يفوز على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2 - 1.

نتائج مباريات الدوري السعودي

الاتحاد يفوز على الاتفاق بنتيجة 3 - 2 .

الهلال يتعادل مع الشباب بنتيجة 2 - 2

نتائج مباريات الدوري الإسباني

ريال بيتيس يفوز على جيرونا بنتيجة 3 - 1 .

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