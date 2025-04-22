ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال مروان.. عيد ميلاد ابنة ربيعة.. "فيو" عمرو وردة

كتب ـ محمد خيري

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر، مروان عطية نجم فريق الأهلي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة يحتفل بها لتواجده ضمن تشكيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وحرص، رامي ربيعه مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي، على نشر صورة لابنته عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام، من أجل تهنئتها بعيد ميلادها

ومن جانبه حرص الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق الأهلي، على نشر صورة عبر حسابه الشخصي، لارتفاع درجة الحرارة خلال خوضه التدريب بملعب مختار التتش.

وشارك عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني السابق، متابعيه عبر حسابه الشخصي بالفيو الخاص به في اليونان، خلال خوض تجربة احترافية هناك خلال الفترة الحالية.

كما نشر أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش، صورة عبر حسابه الشخصي، لتهنئة أحد أصدقائه بعيد ميلاده.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، صورة صورة لقائمة منتخب مصر للشباب تحت 17 عام، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في القاهرة خلال الشهر الحالي.