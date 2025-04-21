ليدز وبيرنلي يعودان إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب ـ مصطفى الجريتلي

عاد فريق ليدز يونايتد وبيرنلي مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بعدما هبط الأول عقب نهاية موسم 2022-2023 فيما هبط الثاني في الموسم التالي.

ليدز فاز بسداسية دون رد على حساب ضيفه ستوك سيتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 44 من الشامبيونشيب.

الفوز رفع رصيد فريق ليدز إلى النقطة 94 بفارق الأهداف عن بيرنلي الذي رافقه إلى البريميرليج وبفارق 12 نقطة عن شيفيلد صاحب المركز الثالث قبل جولتين من النهاية.

وتوقف رصيد فريق ستوك سيتي عند النقطة 50 في المركز السابع عشر بفارق نقطتين عن بورتسموث صاحب المركز السادس عشر.

وفاز بيرنلي بهدفين مقابل هدف على نظيره شيفيلد يونايتد في التوقيت ذاته من عمر الجولة ذاتها.

وسيتنافس كلاً من ليدز وبيرنلي عمن سيتوج بلقب الموسم الجاري من المسابقة.

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