الاتحاد يقلب الطاولة على الاتفاق ويفوز بثلاثية في الدوري السعودي (فيديو وصور)
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كتب - محمد الميموني :
فاز الاتحاد على نظيره الاتفاق اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة ال 29 من الدوري السعودي الممتاز لموسم 2024/25.
وانتهت المباراة بفوز الاتحاد على نظيره الاتفاق بنتيجة 3 - 2 ضمن منافسات الجولة الـ 29.
وأحرز الهدف الأول لصالح الاتفاق اللاعب فيكتور سانتوس في الدقيقة ال 5 من عمر المباراة بينما جاء هدف التعادل للاتحاد يقدم اللاعب دانيلو لويس في الدقيقة الـ 11 بينما جاء هدف التقدم لصالح الاتحاد بقدم كريم بنزيما في الدقيقة 35 ثم أحرز الهدف الثالث بقدم حسام عوار في الدقيقة الـ 2+45.
وجاء هدف ثاني تقليص الفارق لصالح الاتفاق بقدم اللاعب دانيلو بيريرا في الدقيقة الـ83.
ويذكر أن الاتحاد يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 68 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال الوصيف بينما يحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 40 نقطة.
أهداف مباراة الاتحاد والاتفاق ⚽🔥— نيوز (@surenewsKSA) April 21, 2025
الاتحاد 3: 2 الاتفاق #الاتحاد_الاتفاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ#نيوز pic.twitter.com/yJIst7HNNV
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