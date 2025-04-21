بيراميدز أفضل أم الأهلي؟..مدرب أورلاندو بايرتس يجيب

كتب - محمد الميموني:

كشف جوسيه ريفيرو، المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، عن أفضل نادي قابله في الموسم الحالي.

وقال ريفيرو، في تصريحات خاصة لصحيفة "إيديسكي تايمز" الجنوب الأفريقية الشهيرة اليوم الإثنين": من وجهة نظري بيراميدز أفضل فريق واجهته في الموسم الجاري حتى اللحظة، لديهم شجاعة كبيرة، وليس لديهم أي توتر.

وأضاف ريفيرو:"سنقاتل في القاهرة من أجل التأهل إلى المشهد الختامي، ونريد الدعم من جماهيرنا".

واتم ريفيرو تصريحاته بقوله:"سنتفادى أخطاء مباراة الذهاب، ونقدم كل ما لدينا في الإياب، لإسعاد جماهيرنا".

وسبق والتقى الأهلي أورلاندو بايرتس في مباراتين بدور المجموعات من النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا؛ إذ فاز الفريق الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف في واحدة وتعادل سلبيًا في أخرى.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين بيراميدز و أورلاندو بايرتس في مباراة الذهاب.