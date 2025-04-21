أهداف الهلال والشباب في الدوري السعودي الممتاز (فيديو)
كتب - محمد الميموني:
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة الهلال والشباب اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري السعودي الممتاز
وأحرز الهدف الأول لصالح فريق الشباب اللاعب دانيال بو دينيس في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة ثم جاء هدف التعادل لصالح الهلال بقدم اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة.
وتقدم فريق الهلال بقدم اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة الـ 46 من عمر المباراة ثم جاء هدف التعادل للشباب بقدم اللاعب محمد الشويرخ في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة.
يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 62 نقطة بينما يحتل الشباب المركز السادس برصيد 51 نقطة.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— أتينزا (@Atienz11a) April 21, 2025
هدف الشباب الأول ضد الهلال
الشباب 1 - 0 الهلال#الهلال_الشباب #الشباب_الهلال #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/7YGtdKLwhU
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨هدف!— عبود (@slljim) April 21, 2025
الهلال يسجل الهدف الثاني امام الشباب
سالم الدوسري يسجل هدف التقدم
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#الهلال_الشباب pic.twitter.com/qH9T43GT0v
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨هدف!— عبود (@slljim) April 21, 2025
الهلال يسجل الهدف الثاني امام الشباب
سالم الدوسري يسجل هدف التقدم
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#الهلال_الشباب pic.twitter.com/qH9T43GT0v
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