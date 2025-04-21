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أهداف الهلال والشباب في الدوري السعودي الممتاز (فيديو)

08:56 م الإثنين 21 أبريل 2025

الهلال والشباب

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كتب - محمد الميموني:

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة الهلال والشباب اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري السعودي الممتاز

وأحرز الهدف الأول لصالح فريق الشباب اللاعب دانيال بو دينيس في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة ثم جاء هدف التعادل لصالح الهلال بقدم اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة.

وتقدم فريق الهلال بقدم اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة الـ 46 من عمر المباراة ثم جاء هدف التعادل للشباب بقدم اللاعب محمد الشويرخ في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 62 نقطة بينما يحتل الشباب المركز السادس برصيد 51 نقطة.

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