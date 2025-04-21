مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
21:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
21:00

ريال بيتيس

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الأهلي

- -
20:00

الحرس الجمهوري الكونغولي

جميع المباريات

إعلان

"هدف بايرن وبرشلونة".. مدافع ليفركوزن يعلن رحيله بعد نهاية الموسم

07:25 م الإثنين 21 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جوناثان تاه
  • عرض 4 صورة
    جوناثان تاه
  • عرض 4 صورة
    جوناثان تاه،
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مدافع فريق باير ليفركوزن الألماني، جوناثان تاه، رحيله عن ناديه مع نهاية الموسم الجاري 2024/25.

وقال تاه، في تصريحات أوردتها صحيفة كيكر الألمانية اليوم الإثنين:"لقد اتخذت قرارًا بعدم تمديد تعاقدي مع ليفركوزن وعدم البقاء هنا".

وأتم صاحب الـ 29 عامًا تصريحاته بقوله:"هذا الوضع حتى الآن".

وخاض المدافع الألماني الدوري بقميص باير ليفركوزن خلال الموسم الجاري 45 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

ويأتي هذا في وقت نشرت به صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريرًا عن وجود اهتمام من قبل نادي برشلونة في بلادها بالتعاقد مع جوناثان.

وذكرت الصحيفة أن المدافع الألماني ينتظر حسم برشلونة لوضعه المالي وملف اللعب النظيف أولاً قبل الانتقال في صفقة انتقال حر.

وارتبط كذلك مدافع باير ليفكوزن في أكثر من مناسبة بوجود اهتمام من قبل مسؤولي نادي بايرن ميونخ للتعاقد معه.

اقرأ أيضًا:

ما حكاية النادي الذي يشجعه البابا فرنسيس؟

من إسبانيا.. ريال مدريد يستقر على بديل كارلو أنشيلوتي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوناثان تاه باير ليفركوزن برشلونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القصة الكاملة لقتل "كلب هاسكي" في طنطا.. ماذا حدث؟ -فيديو
* فنانات يتضامنّ مع حملة لإقالة طبيب بيطري متهم بقتل كلب "هاسكي"