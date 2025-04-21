"هدف بايرن وبرشلونة".. مدافع ليفركوزن يعلن رحيله بعد نهاية الموسم

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مدافع فريق باير ليفركوزن الألماني، جوناثان تاه، رحيله عن ناديه مع نهاية الموسم الجاري 2024/25.

وقال تاه، في تصريحات أوردتها صحيفة كيكر الألمانية اليوم الإثنين:"لقد اتخذت قرارًا بعدم تمديد تعاقدي مع ليفركوزن وعدم البقاء هنا".

وأتم صاحب الـ 29 عامًا تصريحاته بقوله:"هذا الوضع حتى الآن".

وخاض المدافع الألماني الدوري بقميص باير ليفركوزن خلال الموسم الجاري 45 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

ويأتي هذا في وقت نشرت به صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريرًا عن وجود اهتمام من قبل نادي برشلونة في بلادها بالتعاقد مع جوناثان.

وذكرت الصحيفة أن المدافع الألماني ينتظر حسم برشلونة لوضعه المالي وملف اللعب النظيف أولاً قبل الانتقال في صفقة انتقال حر.

وارتبط كذلك مدافع باير ليفكوزن في أكثر من مناسبة بوجود اهتمام من قبل مسؤولي نادي بايرن ميونخ للتعاقد معه.

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