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من إسبانيا.. ريال مدريد يستقر على بديل كارلو أنشيلوتي

05:13 م الإثنين 21 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:
مع اقتراب نهاية موسم 2024-2025، تتجه الأنظار في العاصمة الإسبانية مدريد نحو مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق للميرنجي.

وكان مسؤولي ريال مدريد قد أستقروا في وقت سابق على رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن القيادة الفنية للريال بنهاية الموسم الجاري لتبدأ التكهنات حول هوية المدرب الجديد.

وارتبط اسم انشيلوتي لتولي تدريب المنتخب البرازيلي عقب نهاية كأس العالم 2026، ومن جانبه أستقر أيضًا ريال مدريد على إسم بديله في الفريق.

وكشف الصحفي الإيطالي المخضرم فابرزيو رومانو، أن ريال مدريد أستقر على المدرب تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني ليكون بديلا لأنشيلوتي.

وأكد فابريزو أن إدارة باير ليفركوزن لاتمانع في رحيل المدرب الإسباني لتدريب ريال مدريد، وذلك حال توصل الطرفان لاتفاق نهائي.

وحقق تشابي ألونسو طفرة تدريبية غير مسبوقة مع باير ليفركوزن، قاد من خلالها الفريق للتتويج بأول لقب دوري في تاريخه (بوندسليجا 2024-2023)، منهياً هيمنة بايرن ميونخ التاريخية.

نجاحات ألونسو اللافتة وضعت اسمه في دائرة اهتمام عدة أندية كبرى، أبرزها ليفربول وبايرن ميونخ، لكن علاقته الخاصة بريال مدريد، الذي تألق في صفوفه بين عامي 2009 و2014، تجعله الخيار المفضل داخل أروقة "البيت الأبيض".

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كارلو أنشيلوتي إسبانيا ريال مدريد
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