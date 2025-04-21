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لحسم لقب الدوري.. مباراة فاصلة محتملة بين إنتر ميلان ونابولي

03:57 م الإثنين 21 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

دخل الدوري الإيطالي هذا الموسم في مرحلته النهائية مع سيناريو تاريخي في الأفق، حيث يتقاسم كل من إنتر ميلان ونابولي الصدارة، مع تبقي خمس مباريات لنهاية المسابقة.

حيث يتقاسم فريق إنزاجي وكونتي صدارة الجدول برصيد 71 نقطة ، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية وردت في اللوائح الجديدة للمسابقة.

واعتمدت رابطة الدوري الإيطالي منذ موسم 2022-23 ، نظام مباراة فاصلة من مباراة واحدة في حالة التعادل على المركز الأول في الجدول، دون الأخذ في الاعتبار نتيجة المواجهات المباشرة أو فارق الأهداف، (الذي سيستخدم فقط لتحديد مكان المباراة).

كما أن هذه المباراة ستقام على ملعب يتم اختياره وفقًا للمواجهات ثم الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم القرعة، ولن تتضمن وقتًا إضافيًا إذا استمرت التعادلات بعد 90 دقيقة القانونية، فسيتم تحديد البطل من خلال لعب ركلات ترجيح مباشرة.

الجدول المتبقي لكلا الفريقين في الدوري الايطالي

مباريات انتر ميلان:

الجولة 34: روما (على أرضه)

الجولة 35: هيلاس فيرونا (على أرضه)

الجولة 36: تورينو (خارج الأرض)

الجولة 37: لاتسيو (على أرضه)

الجولة 38: كومو (خارج الأرض)0

مباريات نابولي المتبقية:

الجولة 34: تورينو (على أرضه)

الجولة 35: ليتشي (خارج الأرض)

الجولة 36: جنوة (على أرضه)

الجولة 37: بارما (خارج الأرض)

الجولة 38: كالياري (على أرضه)

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إنتر ميلان ونابولي مباراة فاصلة الدوري الإيطالي
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