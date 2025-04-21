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بعد تعيينه حكمًا للكلاسيكو.. ماذا يفعل برشلونة والريال تحت صافرة ريكاردو دي بورجوس؟

03:33 م الإثنين 21 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:
تصدر الحكم الدولي ريكاردو دي بورجوس، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، بعد تعيينه حكمًا لإدارة مباراة الكلاسيكو المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم السبت 26 أبريل الجاري على ملعب لاكارتوخا بمدينة إشبيلية.
ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أرقام الحكم ريكاردو دي بورجوس مع فريقي ريال مدريد وبرشلونة كالتالي:

سجل دي بورجوس في الكلاسيكو
سبق لريكاردو دي بورجوس أن أدار 3 مواجهات كلاسيكو، انتهت بنتائج متباينة:
فوز ريال مدريد 3-1 على برشلونة في كأس السوبر الإسباني عام 2017.
فوز برشلونة 3-1 على ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني 2023.
فوز برشلونة 2-1 على ريال مدريد في الدوري الإسباني عام 2023.

أرقام دي بورجوس مع برشلونة
أدار الحكم 31 مباراة لفريق برشلونة.
حقق برشلونة الفوز في 25 مباراة.
خسر في 5 مباريات.
تعادل في مباراة واحدة فقط.

أرقامه مع ريال مدريد
أدار 25 مباراة للميرين[ي.
حقق ريال مدريد الفوز في 17 مباراة.
تعادل في 4 مواجهات.
وخسر في 4 مباريات.

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برشلونة والريال ريكاردو دي بورجوس مباراة الكلاسيكو
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