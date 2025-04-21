تكريم ميسي ومارادونا والأساطير.. قصة عشق البابا فرنسيس وكرة القدم

كتب - محمد القرش:

يعيش العالم حالة من الحزن على البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الذي وافته المنية عن عمر ناهز 88 عاما.

وكانت كرة القدم هي اللعبة المفضلة للبابا أرجنتيني الجنسية، وبعد دقائق فقط من إعلان وفاته صباح اليوم الاثنين، أكدت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تأجيل جميع مبارياتها المقررة اليوم تكريما للبابا الراحل.

ينحدر البابا من مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين، وكان من مشجعي فريقه المحلي، سان لورينزو، ومع صعوده إلى الكرسي البابوي، أتيحت له الفرصة بمقابلة نجوم كرة القدم.

لقاءات خاصة بين البابا فرنسيس وأساطير كرة القدم

"لا يوجد لاعب أعظم من دييجو مارادونا بالنسبة الأرجنتينيين"، هكذا قال البابا بوضوح عندما التقى مارادونا في الفاتيكان عام 2014، قبل ست سنوات من وفاة أسطورة كرة القدم عن عمر يناهز 60 عامًا.

وإذا كان هناك من يستطيع أن يضاهى إنجازات مارادونا على أرض الملعب فهو مواطنه ليونيل ميسي الذي حصل أيضًا على فرصة لمقابلة فرنسيس.

إلى جانب أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون، حيث تبادل ميسي والبابا الهدايا عام ٢٠١٣، وقاد ميسي الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم في العام التالي.

وبعد ثماني سنوات، قاد ميسي منتخب بلاده للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في قطر عام ٢٠٢٢.

خلال فترة إقامته التي استمرت 12 عامًا في الفاتيكان، كان البابا سعيدًا جدًا بالترحيب ببعض أكبر نجوم الرياضة في منزله.

وفي عام 2014، استقبل بيب جوارديولا خلال لقاء خاص مع فريقه بايرن ميونيخ، كما زاره لاعبو ألمانيا - بما في ذلك توماس مولر - في عام 2016، بعد عامين من الفوز بكأس العالم.

وبما أنه أمضى جزءاً كبيراً من حياته في إيطاليا، فليس من الغريب أن يلتقي البابا أيضاً ببعض أعظم لاعبي كرة القدم في البلاد، قد رحب بالمهاجم السابق لمانشستر سيتي ماريو بالوتيلي في الفاتيكان في عام 2013، مع التقاط الصور مع بوفون وأندريا بيرلو عندما زاره الاثنان بعد عام.