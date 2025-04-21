رافينيا أم صلاح؟.. كافو يتحدث عن اللاعب الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

كتب - محمد القرش:

يرى أسطورة منتخب البرازيل، كافو، أن مواطنه رافينيا لاعب نادي برشلونة يستحق الكرة الذهبية رغم تواجد منافس قوي مثل محمد صلاح.

وقال كافو في تصريحات نقلتها إذاعة كادينا سير: "رافينيا يستحق الكرة الذهبية، لكنه في منافسة قوية مع محمد صلاح الذي يتألق مع ليفربول".

وأضاف: "أقول ذلك بناء على الأرقام التي يحققها ويكسرها مع برشلونة بجميع المسابقات هذا الموسم".

واختتم أسطورة البرازيل: "كل ما يفعله مع برشلونة يقول إنه يستحق الكرة الذهبية 2025 عن استحقاق".

وساهم رافينيا في 53 هدفا (سجل 30 هدفا، قدم 23 تمريرة حاسمة) خلال 48 مباراة "3924 دقيقة" بجميع المسابقات مع برشلونة.

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