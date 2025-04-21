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مدرب برشلونة: "مواجهة مايوركا لن تتأثر بالكلاسيكو المنتظر"

01:56 م الإثنين 21 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن العديد من القضايا قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين.

وتقام مباراة برشلونة وريال مايوركا غدًا الثلاثاء في الجولة 33 على ملعب "مونتجويك"، قبل 4 أيام من الكلاسيكو في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد.

وقال فليك ردًا على غضب بعض اللاعبين البدلاء في مباراة سيلتا فيجو:

"أفهم جيدًا مشاعر اللاعبين الذين لم يشاركوا، لأن الجميع يريد اللعب، لكن ما لم أفهمه هو رد فعلهم بعد المباراة، نحن اتخذنا قرارات صائبة"

وأضاف: "أريد أن أرى ردود فعل إيجابية على أرض الملعب، وليس خارجها، كما حدث عندما احتفل اللاعبون بالفوز، يجب أن يكون ذلك هو رد فعلنا دائمًا."

وحول تأثير مباراة الكلاسيكو على تشكيل الفريق أمام مايوركا، أوضح فليك: "لا أعتقد أن النهائي سيؤثر على تشكيلنا ضد مايوركا، نحن في منافسة قوية في الدوري الإسباني ودوري الأبطال، ويجب أن نواصل التركيز على كل مباراة على حدة."

وتابع: "لقد كانت مباراة صعبة ضد سيلتا، وهدفنا هو عدم إهدار النقاط، وأتمنى أن تكون مباراة سيلتا بمثابة جرس إنذار لنا، فالطريق طويل."

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