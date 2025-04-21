الاتحاد الإسباني يُعلن حكم نهائي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم حكم مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2024-2025، والمقرر إقامتها على ملعب "لاكارتوخا" في إشبيلية، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتولى الحكم الدولي ريكاردو دي بورجوس، الإدارة التحكيمية لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، بينما سيتولى بابلو جونزاليس فويرتيس مسؤولية تقنية الفيديو (VAR) في المباراة.

ويُعد دي بورجوس من الأسماء المعروفة في مباريات الكلاسيكو، حيث سبق له إدارة ثلاث مواجهات بين الفريقين، أبرزها فوز برشلونة 2-1 في الدوري الإسباني في مارس 2023، وانتصاره 3-1 في كأس السوبر الإسباني في يناير من نفس العام، بالإضافة إلى فوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة في كأس السوبر الإسباني عام 2017.

وخلال الموسم الحالي، قاد دي بورجوس ثلاث مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني، حقق فيها الفريق الكتالوني الفوز في مباراتين، بينما خسر واحدة. كما أدار مباراة واحدة لريال مدريد هذا الموسم، وكانت في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مايوركا، وحقق فيها الملكي الفوز بنتيجة 3-0.