ظهور غريب لديفيد لويز بعد الرحيل عن تشيلسي.. والجمهور يعلق في صدمة

كتب - محمد القرش:

أصيب مشجعو كرة القدم بالذهول بعد انتشار صورة لديفيد لويز مدافع تشيلسي الأسبق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يبدو مختلفًا تمامًا عن أيامه في ستامفورد بريدج.

ولعب المدافع البالغ من العمر 37 عامًا فترتين مع تشيلسي بين عامي 2011 و2019، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين والدوري الأوروبي مرتين مع البلوز.

وانضم إلى فلامنجو في عام 2021، ويلعب الآن لفريق برازيلي آخر، فورتاليزا، بعد إتمام انتقاله في وقت سابق من عام 2025 الجاري.

وكان ديفيد لويز، الذي قضى عامين أيضًا في صفوف أرسنال، مشهورًا بقصّة شعره الأفريقية أثناء اللعب في إنجلترا، لكن يبدو أن تلك الأيام قد ولت الآن.

وخلال هزيمة فورتاليزا 2-1 أمام بالميراس أمس الأحد، تم انتشار صورة للويز ظهر فيها بشعر قصير غير منسق مع موجود بقعة صلعاء في الجزء العلوي من رأسه.

وعلق أحد المشجعين على الصورة: "هل هذا حقيقي؟"، وأضاف مشجع آخر: "اللعنة، لا أحد في أمان حقًا".

وكتب مشجع لتشيلسي على موقع X أن "اللعبة انتهت" بعد رؤية حال لويز الحالي، بينما سأل مشجع آخر "كيف؟".