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فرصة وحيدة للبقاء.. ماذا يحتاج سام مرسي ورفاقه لتجنب الهبوط؟

12:38 م الإثنين 21 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

أصبح نادي إيبسويتش تاون، بقيادة المصري سام مرسي، في موقف بالغ الصعوبة وبات على مشارف الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب) وذلك بعد خسارته برباعية أمام آرسنال.

وكان فريق إيبسويتش قد تلقى هزيمة قاسية أمام أرسنال برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

هذه الخسارة عمّقت من جراح إيبسويتش تاون، الذي تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ18، ليصبح بحاجة إلى معجزة حقيقية لتفادي الهبوط، في ظل اشتداد المنافسة في قاع الترتيب.

وللبقاء في البريميرليج في الموسم الجديد، لا يملك سام مرسي ورفاقه سوى سيناريو وحيد لتجنب الهبوط وهو:

الفوز بجميع مبارياته الخمس المتبقية، مع عدم تحقيق منافسه وست هام يونايتد لأي نقطة.

كما يحتاج للتفوق على نظيره وست هام يونايتد بفارق الأهداف.

وتأتي مباريات إيبسويتش الخمسة المتبقية كالتالي:

إيبسويتش تاون و نيوكاسل يوم 26 أبريل.

إيبسويتش تاون وإيفرتون يوم 3 مايو.

إيبسويتش تاون وبرينتفورد يوم 10 مايو.

إيبسويتش تاون وليستر سيتي يوم 18 مايو.

إيبسويتش تاون و وست هام يوم 25 مايو.

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نادي إيبسويتش تاون سام مرسي تشامبيونشيب آرسنال
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