القبض على مشجع اعتدي على حكم بالدوري الفرنسي.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في حادثة مؤسفة شهدتها الكرة الفرنسية، ألقت الشرطة القبض على أحد مشجعي نادي سانت إيتيان مساء الإثنين، وذلك بعد تورطه في إصابة مساعد الحكم مهدي رحموني بمقذوف خلال مواجهة فريقه أمام أولمبيك ليون ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، وقع الحادث في الدقيقة 44 من المباراة، عندما كان أحد لاعبي أولمبيك ليون يستعد لتنفيذ رمية تماس، ليُفاجأ اللاعبون وحكم الساحة بمساعد الحكم يضع يده على رأسه متألمًا، بعد إصابته بما يُعتقد أنها قطعة نقدية أو زجاجة مياة ألقيت من مدرجات مشجعي سانت إيتيان.

الطاقم الطبي لنادي ليون سارع بالدخول إلى أرضية الملعب لتقديم الإسعافات الأولية، قبل أن يقرر حكم الساحة إيقاف المباراة ومغادرة الفريقين والحكام الملعب قبل أن يعود في وقت لاحق ويستكمل المباراة.

من جهته، أصدر نادي سانت إيتيان بيانًا رسميًا أكد فيه أنه وبتعاون مع الجهات الأمنية، تم التعرف على الجاني والقبض عليه أثناء مغادرته الملعب، مشيرًا إلى أنه الآن قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

وأضاف النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "سيتقدم النادي بشكوى رسمية ضد المتسبب في الحادث ، كما سيتخذ إجراءات تأديبية صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذا التصرف الفردي الذي لا يمثل جماهيرنا".