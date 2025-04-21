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تأجيل مباريات الدوري الإيطالي بعد وفاة البابا فرنسيس

11:29 ص الإثنين 21 أبريل 2025

وفاة البابا فرنسيس

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كتب - محمد القرش:

أعلنت رابطة المحترفين الإيطالية تأجيل مباريات الجولة 33 التي كان مقررا لها اليوم الاثنين، بعد وفاة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وكان من المقرر أن تقام 4 مباريات في الجولة 33 من الدوري الإيطالي الممتاز اليوم، حيث جاءوا كالتالي:

تورينو ضد أودينيزي - 12.30 ظهرا

كالياري ضد فيورنتينا - 3 عصرا

جنوى ضد لاتسيو - 6 مساء

بارما ضد يوفنتوس - 8.45 مساء

وأعلن الفاتيكان اليوم الاثنين، وفاة قداسة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

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