تأجيل مباريات الدوري الإيطالي بعد وفاة البابا فرنسيس
كتب - محمد القرش:
أعلنت رابطة المحترفين الإيطالية تأجيل مباريات الجولة 33 التي كان مقررا لها اليوم الاثنين، بعد وفاة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.
وكان من المقرر أن تقام 4 مباريات في الجولة 33 من الدوري الإيطالي الممتاز اليوم، حيث جاءوا كالتالي:
تورينو ضد أودينيزي - 12.30 ظهرا
كالياري ضد فيورنتينا - 3 عصرا
جنوى ضد لاتسيو - 6 مساء
بارما ضد يوفنتوس - 8.45 مساء
وأعلن الفاتيكان اليوم الاثنين، وفاة قداسة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية.
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