ابنة جوارديولا تحضر ديربي تونس.. والإفريقي يكرمها بسبب فلسطين (صور)

كتب - محمد القرش:

شهد ديربي الدوري التونسي بين الإفريقي والترجي الذي أقيم أمس الأحد، تواجد ماريا نجلة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحرص مسئولو فريق الإفريقي التونسي على إقامة حفل خاص لتكريم ماريا بسبب مواقفها في دعم القضية الفلسطينية طوال الفترة الماضية.

وكانت مباراة الإفريقي والترجي انتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة 27 من الدوري التونسي.

وفي نفس السياق، يحتل الترجي التونسي وصافة جدول ترتيب الدوري بالتساوي مع الاتحاد المنستيري برصيد 59 نقطة.

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