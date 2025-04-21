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"بينهم نجم الأهلي المنتظر".. أعلى اللاعبين المصريين من حيث القيمة التسويقية

05:17 ص الإثنين 21 أبريل 2025
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    محمد صلاح (4)
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    النجم المصري محمد صلاح
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    محمد صلاح (5)
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    عمر مرموش من ديربي مانشستر (1)
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    إصابة تريزيجيه 4
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    تريزيجيه
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    تريزيجيه وإبراهيم حسن
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    تريزيجيه وحمدي فتحي
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    محمو تريزيجيه
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    حزن وغضب مصطفى محمد بعد تبديله في مباراة مصر وسيراليون (3)
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    حزن وغضب مصطفى محمد بعد تبديله في مباراة مصر وسيراليون (2)
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    مصطفى محمد
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو
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كتب - يوسف محمد:

شهدت الفترة الماضية، تغييرات كبيرة في القيمة التسويقية لعدد من اللاعبين المصريين، على رأسهم عمر مرموش الذي ارتفعت القيمة التسويقية الخاصة به بشكل كبير، عقب الانتقال إلى مان سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويحتل مرموش صدارة قائمة اللاعبين المصريين الأعلى من حيث القيمة التسويقية، بقيمة تسويقية وصلت إلى 75 مليون يورو، يليه نجم هجوم ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح بقيمة تصل إلى 55 مليون يورو.

وكان ليفربول أعلن منذ أيام قليلة تجديد تعاقد النجم المصري مع الفريق، لينتهي تعاقده مع الفريق في عام 2027، بعدما كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

أعلى اللاعبين المصريين قيمة تسويقية:

1- عمر مرموش.. مانشستر سيتي.. 75 مليون يورو.

2- محمد صلاح.. ليفربول.. 55 مليون ورو.

3- محمود تريزيجيه.. الريان القطري.. 7.50 مليون يورو.

4- مصطفى محمد.. نانت الفرنسي.. 6 مليون يورو.

5- أحمد سيد زيزو.. الزمالك.. 4 مليون يورو.

ويذكر أن محمود حسن تريزيجيه، سينضم إلى النادي الأهلي بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما نجح المارد الأحمر في التعاقد معه لمدة 5 سنوات قادما من فريق طرابزون سبور التركي.

ويخوض تريزيجيه الموسم الحالي معارا إلى فريق الريان القطري، قادما من فريق طرابزون سبور التركي لمدة موسم واحد، من المنتظر انضمامه إلى المارد الأحمر عقب نهاية الموسم.

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