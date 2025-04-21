مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
21:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
21:00

ريال بيتيس

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الأهلي

- -
20:00

الحرس الجمهوري الكونغولي

جميع المباريات

إعلان

"حال تخطي صن داونز".. أرقام تاريخية تنتظر الأهلي وكولر في دوري أبطال أفريقيا

04:14 ص الإثنين 21 أبريل 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (14)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (6)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (13)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (8)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (9)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (10)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (7)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (12)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (5)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (4)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد صن داونز (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد صن داونز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "القاهرة الدولي".

وحال تمكن الأهلي من تحقيق الفوز والصعود إلى نهائي دوري الأبطال خلال النسخة الحالية، سيصبح أول فريق إفريقي في التاريخ يصل إلى نهائي دوري الأبطال في 6 نسخ متتالية.

وفي حال تمكن المارد الأحمر، من حصد لقب النسخة الحالية من البطولة والتتويج بها، سيكون أول فريق في التاريخ يتوج باللقب في ثلاث نسخ متتالية.

وينتظر السويسري مارسيل كولر تحقيق رقم قياسي شخصي، بإن يصبح ثالث مدير فني للمارد الأحمر يصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، في 3 نسخ متتالية، خلف الثنائي مانويل جوزيه وبيستو موسيماني.

وكان جوزيه تمكن من الصعود إلى نهائي دوري الأبطال في ثلاث نسخ أعوام، "2005، 2006، 2007"، تمكن من التتويج بلقبين، الأمر نفسه للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي قاد الفريق في ثلاث نهائيات متتالية أعوام: "2020، 2021، 2022"، نجح في التتويج بنسختين أيضًا وفقد الثالثة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وصن داونز دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي وصن داونز تعادل الأهلي وصن داونز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان