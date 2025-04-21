كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "القاهرة الدولي".

وحال تمكن الأهلي من تحقيق الفوز والصعود إلى نهائي دوري الأبطال خلال النسخة الحالية، سيصبح أول فريق إفريقي في التاريخ يصل إلى نهائي دوري الأبطال في 6 نسخ متتالية.

وفي حال تمكن المارد الأحمر، من حصد لقب النسخة الحالية من البطولة والتتويج بها، سيكون أول فريق في التاريخ يتوج باللقب في ثلاث نسخ متتالية.

وينتظر السويسري مارسيل كولر تحقيق رقم قياسي شخصي، بإن يصبح ثالث مدير فني للمارد الأحمر يصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، في 3 نسخ متتالية، خلف الثنائي مانويل جوزيه وبيستو موسيماني.

وكان جوزيه تمكن من الصعود إلى نهائي دوري الأبطال في ثلاث نسخ أعوام، "2005، 2006، 2007"، تمكن من التتويج بلقبين، الأمر نفسه للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي قاد الفريق في ثلاث نهائيات متتالية أعوام: "2020، 2021، 2022"، نجح في التتويج بنسختين أيضًا وفقد الثالثة.