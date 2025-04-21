مفاجأة في المقدمة.. أعلى 10 مدربين كرة قدم أجرا في العالم

كتب - محمد الفرش:

شهدت قائمة أكثر 10 مدربين كرة قدم في العالم مفاجأة في مقدمة الترتيب التي أحتلها دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

ووفقا لموقع "توك تو سكور" فإن سيميون يتقاضى 25.9 مليون دولار سنويا، بينما يحتل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الوصافة بـ 20.7 مليون.

أعلى 10 مدربين كرة قدم أجرا في العالم

1. دييجو سيميوني (أتلتيكو مدريد) - 25.9 مليون دولار

2. بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) - 20.7 مليون دولار

3. ميكيل أرتيتا (أرسنال) - 15.6 مليون دولار

4. ستيفانو بيولي (النصر السعودي) - 15.5 مليون دولار

5. ديفيد مويس (إيفرتون) - 12.5 مليون دولار

6. لويس إنريكي (باريس سان جيرمان) - 9.6 مليون دولار

7. ماتياس يايسله (الأهلي السعودي) - 9.6 مليون دولار

8. جوزيه مورينيو (فنربخشة) - 9.2 مليون دولار

9. خورخي جيسوس (الهلال السعودي) - 8.6 مليون دولار

10. أنشيلوتي (ريال مدريد) - 8.3 مليون دولار