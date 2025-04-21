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الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
21:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
21:00

ريال بيتيس

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الأهلي

- -
20:00

الحرس الجمهوري الكونغولي

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مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

12:15 ص الإثنين 21 أبريل 2025

مواعيد مباريات اليوم

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في مختلف البطولات اليوم الاثنين الموافق 21 أبريل.

ويلاقي توتنهام هوتسبر نظيره نوتنجهام فورست في ختام الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تورينو ضد أودينيزي - 12:30 مساء - أبوظبي بريميوم 1
كالياري ضد فيورنتينا - 3:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1
جنوى ضد لاتسيو - 6:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1
بارما ضد يوفنتوس - 8:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر ضد نوتنجهام فورست - 9:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

جيرونا ضد ريال بيتيس - 9:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الهلال ضد الشباب - 5:55 مساء - SSC 1
الاتحاد ضد الاتفاق - 8:00 مساء - SSC EXTRA 1

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