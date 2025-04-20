أكد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على أن تركيز الفريق ينصب في الوقت الحالي بشكل كبير على مباراة العودة أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى ثقته في مارسيل كولر على حصد لقب البطولة مع المارد الأحمر.

وقال الدماطي، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "كنا الأقرب للفوز في مباراة الذهاب أمام صن داونز أمس، ونركز بشكل كبير في الوقت الحالي على مباراة العودة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل".

وأضاف: "هناك دعم كامل من جانب مسؤولي النادي الأهلي للمدير الفني مارسيل كولر، نثق في قدرته على قيادة الفريق لحصد لقب النسخة الحالية من البطولة والتتويج باللقب الثالث على التوالي، دعم الجماهير في مباراة يوم الجمعة وسيكون له عامل كبير".

وكان التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس بجنوب أفريقيا.

ويذكر أن مباراة العودة بين الفريقين، ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

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