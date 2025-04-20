نتائج مباريات يوم الأحد 20 أبريل

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت عدد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية اليوم الأحد 20 أبريل، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وفاز ليفربول على نظيره ليستر سيتي بنتيجة هدف دون رد في الدوري الإنجليزي، وانتصر ريال مدريد على أتلتيك بلباو بهدف دون رد في الدوري الإسباني.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ليستر سيتي - (1-0)

فولهام ضد تشيلسي - (1-2)

إبسويتش تاون ضد إرسنال - (0-4)

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون - (0-1)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

ليل ضد أوكسير - (3-1)

بريست ضد لانس - (1-3)

ستاد ريمس ضد تولوز - (1-0)

نيس ضد أنجيه - (2-1)

سانت إيتيان ضد أولمبيك ليون - (2-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي ضد فينيزيا - (2-2)

بولونيا ضد إنتر ميلان - (1-0)

إي سي ميلان ضد أتالانتا - (0-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

بلد الوليد ضد أوساسونا - (2-3)

فياريال ضد ريال سوسيداد - (2-2)

إشبيلية ضد ألافيس - (1-1)

ريال مدريد - وأتلتيك بلباو - (1-0)

نتائج مباريات الدوري الألماني

أوغسبورغ ضد آينتراخت فرانكفورت - (0-0)

بوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - (3-2)

سانت باولي ضد باير ليفركوزن - (1-1)

نتائج مباريات الكونفدرالية الأفريقية

سيمبا ضد ستيلينبوش - (1-0)

نهضة بركان ضد النادي الرياضي القسنطيني - (4-0)