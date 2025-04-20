ريال مدريد يخطف فوزا قاتلا في الدقائق الأخيرة من أتلتيك بلباو

كتب - محمد عبد السلام:

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتلتيك بلباو بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد 20 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل هدف ريال مدريد الوحيد اللاعب فيديريكو فالفيردي في اللحظات الأخيرة من الدقيقة 3+90 لتنتهي المباراة ويخطف الريال الثلاث نقاط.

ترتيب ريال مدريد و أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن برشلونة متصدر الدوري، بينما توقف أتلتيك بلباو عند النقطة 57 ليحتل المركز الرابع.