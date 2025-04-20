كتب - يوسف محمد:

يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان التعادل السلبي، حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره صن داونز أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ماذا يفعل الأهلي عندما يتعادل خارج مصر سلبيا في نصف النهائي؟

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتعادل فيها المارد الأحمر سلبيا خارج مصر في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تكررت في 4 مناسبات من قبل.

وخلال 4 مناسبات سابقة، حسم التعادل السلبي فيها نتيجة مباراة المارد الأحمر في ذهاب نصف النهائي، نجح الأهلي في الصعود إلى النهائي في الأربع نسخ.

وفي نصف نهائي دوري الأبطال عام 1983، تعادل الأهلي في الذهاب أمام نكانا الزامبي، سلبيا قبل أن يحقق الفوز في العودة بهدفين دون مقابل، وفي نصف النهائي عام 2007 تعادل في الذهاب أمام الاتحاد الليبي، قبل أن يحقق الفوز في العودة بالقاهرة بهدف دون مقابل.

وتكرر الأمر في نسخة البطولة عام 2008 والتي تعادل فيها المارد الأحمر في الذهاب أمام إنيمبا النيجيري سلبيا، قبل أن يحقق الفوز في العودة بهدف دون مقابل.

والأمر نفسه تكرر في النسخة الأخير من البطولة، حينما واجه المارد الأحمر فريق مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي، قبل أن يحقق الأهلي الفوز في مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وبشكل عام هذه تعد المرة رقم 21، الذي يتمكن فيها المارد الأحمر من الصعود إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والمرة السادسة على التوالي.

وخلال 20 نسخة سابقة، صعد فيها المارد الأحمر إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، تمكن المارد الأحمر من الصعود إلى النهائي في 17 نسخة، ولم يودع الفريق البطولة من هذا الدور، سوى في ثلاث نسخ فقط، أعوام "1981، 1988 و2010".

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