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صلاح يفشل في تحطيم رقم أجويرو للمرة الرابعة على التوالي

09:58 م الأحد 20 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

فشل النجم المصري، محمد صلاح، في التسجيل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي عندما واجه ليستر سيتي اليوم الأحد.

ويحتاج صلاح هدفا واحدا من أجل الانفراد بالمركز الخامس في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، وصدارة الهدافين الأجانب الذي يتقاسمه مع أجويرو برصيد 184 هدفا.

وتنتظر الجماهير من صلاح تحطيب رقم أجويرو منذ 4 مباريات وهو لم يحدث، حيث لم يسجل آخر 4 مواجهات ضد كل من، إيفرتون وفولهام ووست هام يونايتد وليستر سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1- آلان شيرر - 260 هدفا

2- هاري كين - 213 هدفا

3- واين روني - 208 هدف

4- أندي كول - 187 هدفا

5- سيرجيو أجويرو - 184 هدفا

6- محمد صلاح - 184 هدفا

7- فرانك لامبارد - 177 هدفا

8- تييري هنري - 175 هدفا

9- روبي فاولر - 163 هدفا

10- جيرمان ديفو - 162 هدفا

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