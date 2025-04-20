5 من بيراميدز وثنائي الأهلي.. التشكيل المثالي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن موقع "سوفا سكور"، المتخصص في تحليل وإحصائيات كرة القدم، عن التشكيل المثالي لمباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

وانتهت مواجهتا الذهاب بالتعادل دون أهداف، حيث خرج الأهلي بنتيجة سلبية من ملعب صن داونز في جنوب أفريقيا، بينما عاد بيراميدز بنفس النتيجة من ملعب أورلاندو بايرتس.

واعتمد الموقع في اختياره للتشكيل المثالي على أداء اللاعبين خلال المباراتين، وجاءت الغلبة لفريق بيراميدز الذي مثله 5 لاعبين، مقابل 3 لاعبين من صن داونز، ولاعبين من الأهلي، ولاعب وحيد من أورلاندو بايرتس.

التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بحسب "سوفا سكور":

حراسة المرمى: رونين ويليامز (صن داونز)

خط الدفاع: أحمد سامي (بيراميدز)، كيكانا (صن داونز)، سيبيسي (أورلاندو بايرتس)

خط الوسط: مروان عطية (الأهلي)، مهند لاشين (بيراميدز)، محمد الشيبي (بيراميدز)، محمد حمدي (بيراميدز)، وليد الكرتي (بيراميدز)، موكوينا (صن داونز)

الوسط الهجومي: إمام عاشور (الأهلي)