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تساوي نقاط الصدارة.. إنتر ميلان يخسر أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

09:33 م الأحد 20 أبريل 2025
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  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة بولونيا وإنتر ميلان
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة بولونيا وإنتر ميلان
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كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق بولونيا الفوز على نظيره إنتر ميلان بنتيجة هدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد 20 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين في الدوري الإيطالي، على ملعب ريناتو دالارا.

وأحرز هدف بولونيا، ريكاردو أورسوليني في الوقت القاتل من المباراة بالدقيقة 4+90، لينهي المباراة ويضع إنتر ميلان في مأزق.

ترتيب بولونيا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

وبهذا الفوز رفع بولونيا رصيده إلى 60 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف إنتر ميلان عند النقطة 71 في الصدارة بالتساوي مع نابولي صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

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